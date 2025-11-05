Недвижимость

Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге по ипотечным платежам

Псковская область поднялась с 66 на 60 строчку рейтинга российских регионов по соотношению ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек в семье, следует из результатов исследования РИА Новости.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек.

Соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек за 12 месяцев в Псковской области составило 59,6%, что на 10% меньше, чем в 2024 году. Размер ипотечного платежа в регионе вырос на 1 тысячу рублей в сравнении с прошлогодним показателем и составил - 62,5 тысячи рублей при среднем размере кредита в 3,5 миллиона рублей. В прошлом году этот показатель составлял 2,9 миллиона рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: 6 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Мурманская область;

14 место - Вологодская область;

17 место - Архангельская область;

21 место - Республика Карелия;

26 место - Санкт-Петербург;

33 место - Новгородская область;

45 место - Ленинградская область;

53 место - Калининградская область.

Первая десятка рейтинга по минимальному отношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится менее 35% от размера средней зарплаты двух работающих региона.