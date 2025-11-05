Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге по ипотечным платежам

Псковская область поднялась с 66 на 60 строчку рейтинга российских регионов по соотношению ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек в семье, следует из результатов исследования РИА Новости.
В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек.
Соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек за 12 месяцев в Псковской области составило 59,6%, что на 10% меньше, чем в 2024 году. Размер ипотечного платежа в регионе вырос на 1 тысячу рублей в сравнении с прошлогодним показателем и составил - 62,5 тысячи рублей при среднем размере кредита в 3,5 миллиона рублей. В прошлом году этот показатель составлял 2,9 миллиона рублей.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где отношение средней заработной платы двух работающих к среднему ипотечному платежу составляет 23,5%. На второй строчке разместился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 28%. Замыкает первую тройку Ингушетия с результатом 28,4% отношения средней зарплаты к платежу по ипотеке.
На четвертом и пятом местах расположились Чеченская Республика – 28,5% и Магаданская область – 29,7%.
Последнее место в рейтинге занимает Калмыкия, где на ежемесячные платежи по ипотеке требуется потратить более двух средних зарплат в регионе (115%). Практически все заработанное придется отдавать ежемесячно за ипотеку в Северной Осетии — Алании, что также фактически является запретом на ипотечное кредитование жителей со средней зарплатой (87%). Также очень высокое (более 75%) соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты наблюдается еще в трех регионах: в Дагестане, Крыму и Адыгее.
Напомним, Псковская область заняла 55 место по доступности ипотеки в 2025 году.