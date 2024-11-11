Недвижимость

Псковская область заняла 66 место в рейтинге по ипотечным платежам

Псковская область расположилась на 66 строчке рейтинга российских регионов по соотношению ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек, следует из результатов исследования РИА Новости.

Соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек в Псковской области составило 69,6%. Средний размер ипотечного платежа в регионе - 61,5 тысяча рублей при среднем размере кредита в 2,9 миллиона рублей.

В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек.

Согласно результатам исследования, в целом по стране соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек по состоянию на октябрь составило 54%. Для сравнения, в 2023 году в среднем на ипотечный платеж приходилось около 22% дохода. Таким образом, за год ситуация сильно ухудшилась, что объясняется высоким ростом ставок по ипотеке

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Ненецкий автономный округ;

6 место - Мурманская область;

14 место - Вологодская область;

22 место - Республика Карелия;

24 место - Архангельская область;

28 место - Новгородская область;

29 место - Санкт-Петербург;

46 место - Ленинградская область;

67 место - Калининградская область.

Начиная с июля 2024 года, на рынке ипотеки происходят заметные изменения. Так, рост ключевой ставки и сворачивание льготных программ поддержки привели к замедлению темпов выдачи кредитов на покупку жилья. За девять месяцев текущего года было выдано 1,1 миллиона ипотечных кредитов на 4 триллиона рублей против 1,5 миллиона ссуд на 5,5 триллиона рублей за аналогичный период 2023 года.

Таким образом, число ипотечных кредитов и объем их выдачи снизился более, чем на четверть. Для сравнения, в январе-июне, то есть до отмены льготных программ и при более низкой ставке, снижение было менее 10%.