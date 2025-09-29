Псковcкая обл.
Недвижимость

Псковская область заняла 55 место в РФ по доступности ипотеки

29.09.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 55 место по доступности ипотеки, следует из данных исследований, опубликованных РИА Новости.

Доля семей, которые могут приобрести квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составила 13,7%. Размер ипотечного платежа при этом составляет 61,2 тысячи рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 4 место - Мурманская область;
  • 5 место - Ненецкий автономный округ;
  • 22 место - Вологодская область;
  • 31 место - Республика Карелия;
  • 34 место - Архангельская область;
  • 40 место - Новгородская область;
  • 51 место - Ленинградская область;
  • 68 место - Калининградская область;
  • 72 место - Санкт-Петербург.

Вторая половина 2024 года и начало 2025 года стали для рынка ипотеки сложным периодом после нескольких лет рекордного роста. За 12 месяцев (с 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года) было выдано 854 тысячи ипотечных кредитов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Общий объем выдачи ипотеки в денежном выражении также значительно сократился — с 7,3 триллиона рублей за предыдущий период до 3,5 триллионов рублей за отчетный период. Таким образом, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России во второй половине 2024 года, отмена большинства льготных программ с середины 2024 года, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к заметному снижению объемов выдачи ипотеки.

Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в исследовании 2025 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 47,1% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки находятся Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 44,3% и 42% соответственно.

Помимо озвученных выше семи регионов еще в пяти регионах доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку по рыночным условиям, превышает 25%, а еще в 33 регионах находится в диапазоне 15-25%. Вместе с тем в 16 регионах менее 10% семей могут приобрести 60-метровую квартиру, используя ипотечный заем на рыночных условиях. В четырех из них доля таких семей не превышает 5%. Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Алтай.

Эксперты также рассчитали размер ежемесячного ипотечного платежа в каждом из регионов. Лидером по абсолютному размеру ежемесячного платежа по ипотеке предсказуемо стала Москва, где цены на жилье самые высокие среди регионов. В столице ежемесячный платеж за квартиру в 60 квадратных метров составляет 249 тысяч рублей, что эквивалентно 2,3 чистой медианной зарплаты во втором квартале 2025 года. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
