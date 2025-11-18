Недвижимость

Символический ключ от ЖК «Пушкин» в Пскове получил «самый юный новосел»

Статус «самого юного новосела» и символический ключ от своего нового дома получил Демид Перваков, пришедший 14 ноября вместе с родителями на торжественную церемонию передачи собственникам ключей от квартир в ЖК «Пушкин». Дом бизнес-класса возведен в переулке Белинского, 1 группой компаний «ЛУГ-Девелопмент». Представитель застройщика Олег Товстик после перерезания ленточки пригласил Демида для вручения символического ключа и назвал его человеком, которому предстоит прожить в новом доме много счастливых лет.

Проект бизнес-класса не имеет аналогов в Пскове. Построенный из кирпича дом находится в зеленом уголке города, в дизайне использованы элементы, отсылающие к творческому наследию Пушкина. В доме 9 этажей, 2 подъезда, 97 квартир. Высота потолков в каждой – 2,7 метров. Из кирпича сложены не только наружные стены, но и внутриквартирные перегородки. Вокруг дома закрытая территория с видеонаблюдением и увеличенной парковкой. Каждый подъезд оснащен подъемниками для инвалидных и детских колясок. Особое внимание при строительстве было уделено соответствию проекту, качеству кладки и инженерных сетей.

Ведущий застройщик города, группа компаний «ЛУГ-Девелопмент» ежегодно сдает около 50 тысяч квадратных метров жилья – это 6-7 новых домов. Компания системно работает на рынке региона, реализуя проекты разного уровня, от социальных объектов до жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса. Основной принцип – строгое соблюдение сроков и качества строительства.

«Если хочешь уложиться в срок, надо стараться завершить работы раньше, что у нас и получилось с нынешним жилым комплексом, – сказал Олег Товстик. - Проект «Пушкин» показал, что компания успешно работает с новыми архитектурными решениями и высокими требованиями к уровню комфорта».