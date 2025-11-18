Недвижимость

Застройщик раскрыл секрет названия жилого комплекса бизнес-класса «Пушкин» в Пскове

ЖК «Пушкин» – проект бизнес-класса, не имеющий аналогов в Пскове. Именно его уникальность позволила присвоить дому имя великого классика. Об этом рассказал представитель застройщика, группы компаний «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик во время состоявшей 14 ноября торжественной церемонии передачи ключей новоселам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дом не каркасно-монолитный и не панельный, как мы привыкли за последние годы – он сложен из керамического кирпича. Мы усложнили себе задачу и с честью ее выполнили. Разговаривали с новоселами, все довольны, - отметил Олег Товстик. – Мы применяли современные материалы и технологии, особое внимание уделяли качеству кладки и инженерных сетей. Для нас важно, что объект завершён без отклонений от проекта, и даже раньше срока полностью готов к приему жильцов. Спасибо всем участникам строительства, проектировщикам, инженерам, прорабам и рабочим. Каждый внес свой вклад, и сегодня результат виден на деле».

Строительство ЖК «Пушкин» в переулке Белинского, 1 велось с 2023 года. Все работы выполнены в соответствии с утверждённой проектной документацией и графиком. Дом расположен в тихом месте, из окон открываются виды на зелёную зону и Троицкий собор. В оформлении подъездов и общественных зон использованы элементы пушкинской темы, включая цветовую гамму и элементы декора. В доме 9 этажей, 2 подъезда, 97 квартир. Высота потолков в каждой – 2,7 метров.

Из кирпича сложены не только наружные стены, но и внутриквартирные перегородки. Вокруг дома закрытая территория с видеонаблюдением и увеличенной парковкой. Каждый подъезд оснащен подъемниками для инвалидных и детских колясок.