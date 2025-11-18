Недвижимость

Объекты на Запсковье сдаем досрочно и в соответствии с проектом — застройщик

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса «Пушкин» — завершение очередного этапа группы компаний «ЛУГ-Девелопмент» по активному формированию жилой инфраструктуры на Запсковье. Об этом представитель застройщика Олег Товстик сказал 14 ноября во время торжественной церемонии передачи ключей владельцам квартир нового 10-этажного кирпичного жилого дома в переулке Белинского, 1.

«В этом районе города ведем несколько проектов, это также «Смарт-квартал» и «Сиреневый парк», - напомнил Олег Товстик. - Объекты сдаем по графику, по каждому ведётся отдельный комплекс работ»

В целом, группа компаний ежегодно вводит в эксплуатацию около пятидесяти тысяч квадратных метров жилья, это шесть-семь новых домов. В этом году еще нескольким сотням псковичей предстоит новоселье.

«Объекты различаются по формату, но выполняются в установленные сроки и в соответствии с проектной документацией», - отдельно подчеркнул Олег Товстик.