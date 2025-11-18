Недвижимость

Подрядчика обязали устранить дефекты фасада дома на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Суд обязал подрядчика «Стройград» устранить дефекты фасада дома на улице Яна Фабрициуса в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Telegram-канал «Арбитражный суд Псковской области»

Арбитражный суд удовлетворил иск регионального оператора — Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области (РОФКР ПО) к ООО «Стройград».

Суд обязал подрядчика устранить дефекты фасада многоквартирного дома по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 4.

В ходе проверки рабочая комиссия выявила следующие нарушения: отслоение отмостки цокольной части здания по всему периметру; отслоение штукатурного и окрасочного слоев цоколя; разрушение штукатурки и краски, трещины и пустоты; разрушение бетона входных групп (подъезды №1–3); ненадёжное крепление болтов-держателей козырька над входом в подъезд №1; необходимость демонтажа и замены деформированного отлива цоколя с устройством уклонообразующего слоя.

Суд установил, что все указанные дефекты не были оспорены ответчиком, а их наличие подтверждено актом обследования объекта. Подрядчик не предоставил доказательств, что дефекты возникли из-за нормального износа или неправильной эксплуатации.

Решением от 19 ноября 2025 года (дело № А52-2849/2025) суд обязал «Стройград» в рамках гарантийных обязательств устранить все выявленные недостатки в установленные сроки.