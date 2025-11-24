Недвижимость

Директор департамента «Домклик»: Спрос на жильё начинает восстанавливаться

Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе Domclick Digital Forum в Москве рассказал об основных трендах и инновациях на рынке недвижимости. По его словам, драйвером ипотечного рынка остается господдержка, спрос на жильё начинает восстанавливаться, а рост цен на недвижимость в России замедляется.

В 2024 году общий объем выдач по всем программам ипотечного кредитования составил 4,9 трлн рублей: 3,6 трлн рублей приходилось на программы с господдержкой, 1,3 трлн рублей – на жилищные кредиты по рыночным (базовым) ставкам. Доля господдержки в структуре выдач при этом составляла 74%.

В 2025 году объем выдач жилищных кредитов снизился до 4 трлн рублей: базовые программы уменьшились на 38%, а программы с господдержкой − на 11%. На снижение выдач по базовым программам повлиял рост ключевой ставки ЦБ, в результате чего часть клиентов отложила покупку недвижимости в ожидании снижения ставок. В свою очередь сокращение выдач по программам господдержки стало следствием отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года.

«Тем не менее мы отмечаем постепенное восстановление объема выдач, что говорит об адаптации ипотечного рынка к новым условиям. В 2026 году мы прогнозируем увеличение объема выдач по всем программам ипотечного кредитования на 35% до 5,6 трлн рублей», - заявил Алексей Лейпи.

Драйвером ипотечного рынка остается господдержка. Однако на фоне снижения ставок рыночной ипотеки базовая ипотека восстанавливается, а доля программ с господдержкой в структуре выдач снижается и сейчас составляет менее 80%.

С начала года ставки по рыночным программам снизились на 9 п.п. В октябре сделки по рыночной ипотеке проводятся по ставкам на уровне 20%. Для сравнения в январе 2025 года средневзвешенные ставки были почти 30% годовых.

«По мере снижения рыночных ставок, растет спрос на базовые программы ипотечного кредитования. В 2026 году мы ожидаем более чем двукратного роста выдач по рыночным программам», - заметил Алексей Лейпи.

В то же время наблюдается замедление роста цен на недвижимость в России. Так, с начала года по IV квартал 2025 года стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья прибавила 4%, а по вторичному рынку рост составил 6%. При этом в 2025 году рост цен на первичную недвижимость был ниже уровня инфляции.

Если говорить о динамике цен в Москве, то здесь также наблюдается тенденция на снижение темпа роста стоимости недвижимости. С начала 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 6%, а на вторичном рынке жилья цена «квадрата» выросла на 7%.