Директор департамента «Домклик»: Спрос на жильё начинает восстанавливаться

Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе Domclick Digital Forum в Москве рассказал об основных трендах и инновациях на рынке недвижимости. По его словам, драйвером ипотечного рынка остается господдержка, спрос на жильё начинает восстанавливаться, а рост цен на недвижимость в России замедляется.
В 2024 году общий объем выдач по всем программам ипотечного кредитования составил 4,9 трлн рублей: 3,6 трлн рублей приходилось на программы с господдержкой, 1,3 трлн рублей – на жилищные кредиты по рыночным (базовым) ставкам. Доля господдержки в структуре выдач при этом составляла 74%.
В 2025 году объем выдач жилищных кредитов снизился до 4 трлн рублей: базовые программы уменьшились на 38%, а программы с господдержкой − на 11%. На снижение выдач по базовым программам повлиял рост ключевой ставки ЦБ, в результате чего часть клиентов отложила покупку недвижимости в ожидании снижения ставок. В свою очередь сокращение выдач по программам господдержки стало следствием отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года.
Драйвером ипотечного рынка остается господдержка. Однако на фоне снижения ставок рыночной ипотеки базовая ипотека восстанавливается, а доля программ с господдержкой в структуре выдач снижается и сейчас составляет менее 80%.
С начала года ставки по рыночным программам снизились на 9 п.п. В октябре сделки по рыночной ипотеке проводятся по ставкам на уровне 20%. Для сравнения в январе 2025 года средневзвешенные ставки были почти 30% годовых.
«По мере снижения рыночных ставок, растет спрос на базовые программы ипотечного кредитования. В 2026 году мы ожидаем более чем двукратного роста выдач по рыночным программам», - заметил Алексей Лейпи.
Если говорить о динамике цен в Москве, то здесь также наблюдается тенденция на снижение темпа роста стоимости недвижимости. С начала 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 6%, а на вторичном рынке жилья цена «квадрата» выросла на 7%.