Пять жилых комплексов за один день: как прошёл «День новостроек с ПЛН»

Более 35 псковичей приняли участие в проекте «День новостроек с ПЛН», который состоялся сегодня, 17 октября. Во время автобусной экскурсии участники посетили пять жилых комплексов ведущего застройщика Псковской области «ЛУГ-Девелопмент», осмотрели квартиры и дворовые территории, а также познакомились с особенностями разных проектов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед началом поездки с приветственными словами выступили маркетолог Екатерина Краснова и менеджер по продажам. Участников также поприветствовал начальник ипотечного отдела банка ВТБ Илья Петров, который рассказал о возможностях ипотечного кредитования при покупке жилья у застройщика.

«Наш застройщик «ЛУГ-Девелопмент» уже многие годы является партнёром банка ВТБ, у нас давние партнёрские отношения, поэтому для клиентов, приобретающих квартиру в ипотеку, банк готов предоставлять специальные условия. С 1 октября условия изменились, поэтому тем, кто планирует воспользоваться семейной ипотекой, мы можем предоставить дополнительную скидку, чтобы минимизировать расходы и снизить ставку по кредиту. Для клиентов, которые не могут оформить семейную ипотеку на льготных условиях, также предусмотрены скидки и более выгодные условия», — рассказал Илья Петров.

Первым пунктом маршрута стал ЖК «Семь сезонов» на Рижском проспекте. Комплекс включает семь домов, коммерческие помещения и дворовые пространства. Среди особенностей проекта — панорамные окна и оформление входных групп.

Затем участники отправились в ЖК «Панорама» на улице Пражской. Проект сочетает здания разной этажности. Во время осмотра участники смогли познакомиться с планировками квартир и оценить особенности расположения домов.

Следующей точкой маршрута стал ЖК «Семейный» на улице Досягаева. Среди особенностей комплекса — детский сад-ясли и организация парковочного пространства вдоль периметра территории.

После этого участники посетили ЖК «Новая фамилия» на улице Инженерной. Комплекс состоит из четырёх кирпично-монолитных домов и расположен в центральной части Запсковья. Во время экскурсии гости смогли осмотреть квартиры и познакомиться с особенностями проекта.

Последним пунктом стал ЖК «Смарт-квартал» на улице Юности. Одной из особенностей комплекса является школа, построенная в рамках освоения территории. Участники смогли оценить расположение жилых домов и доступность инфраструктуры.

Экскурсию сопровождали менеджеры по продажам. Они отвечали на вопросы участников и рассказывали об особенностях жилых комплексов.

Среди участников экскурсии были супруги Игорь и Полина Холодович, которые уже приобрели квартиру в ЖК «Семь сезонов» на Рижском проспекте. По их словам, при выборе жилья они ориентировались прежде всего на транспортную доступность и расположение комплекса. Рядом находятся гипермаркет «Лента» и магазин «Лемана Про». Также супруги отметили возможность прохода в подъезд как со стороны парковки, так и со стороны площадки.

«Конечно, ЖК "Семь сезонов" нам понравился больше всего. Но и последний комплекс, который мы посмотрели, "Смарт-квартал" на улице Юности, тоже заинтересовал нас планировками. Мы уже купили квартиру, но экскурсия позволила узнать больше о других новостройках и понять, какие варианты можно рассматривать в будущем. Нам посоветовали поездку родственники, и мы не пожалели, что приехали», — рассказали Игорь и Полина Холодович.

По словам менеджера по продажам, при покупке определённых трёхкомнатных квартир предусмотрен кешбэк до 400 тысяч бонусов в соответствии с условиями программы. Кроме того, 20 октября каждый участник экскурсии сможет бесплатно посетить аквапарк.

Экскурсия позволила псковичам за один день познакомиться с пятью жилыми комплексами и сравнить их особенности. Участники смогли осмотреть квартиры и территории, а также задать представителям застройщика вопросы о планировках и условиях покупки жилья.

Мария Колон.