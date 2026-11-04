Планировки, инфраструктура, общение с экспертами: как пройдет второй тур «Дня новостроек с ПЛН»

Жители Пскова получат возможность за один день оценить сразу пять новостроек города. Псковская Лента Новостей продолжает проект «Дня новостроек с ПЛН», в рамках которого состоится бесплатный автобусный тур.

В программе экскурсии: посещение жилых комплексов, знакомство с квартирами, просмотр планировок, знакомство с благоустройством и инфраструктурой, общение с представителями проектов, а также возможность сравнить разные варианты.

В экскурсии участники посетят пять жилых комплексов:

ЖК «Семейный» (улица Досягаева);

ЖК «Панорама» (улица Пражская);

ЖК «Семь сезонов» (Рижский проспект);

ЖК «Новая фамилия» (улица Инженерная);

ЖК «Смарт» (улица Юности).

По традиции, участие в экскурсии примут журналисты ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное. Помимо этого, у участников тура появляется возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир.

Тур состоится 14 ноября. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Напомним, в прошлом туре «Дня новостроек с ПЛН» приняли участие порядка 35 псковичей.