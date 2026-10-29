До 400 тысяч бонусов могут получить псковичи в рамках второго бесплатного тура по новостройкам

До 400 000 бонусов при покупке определенных квартир смогут получить псковичи в рамках второго бесплатного автобусного тура по новостройкам города в рамках проекта Псковской Ленты Новостей – «День новостроек с ПЛН», в котором жители Пскова получат возможность за один день оценить сразу пять новостроек города.

Участники тура смогут не просто увидеть фасады зданий и оценить инфраструктуру, но и ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости. Программа предусматривает посещение шести новостроек.

В ходе тура у горожан будет возможность посмотреть квартиры, сравнить планировки, оценить дворы и благоустройство, посмотреть, что находится вокруг жилых комплексов, задать вопросы представителям застройщиков, а также сравнить разные варианты между собой.

По традиции, участие в экскурсии примут журналисты ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

Тур состоится 14 ноября. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Напомним, в прошлом туре «Дня новостроек с ПЛН» приняли участие более 35 псковичей.