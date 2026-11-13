Второй бесплатный тур по новостройкам в Пскове пройдет завтра

Второй бесплатный автобусный тур в рамках проекта «Дня новостроек с ПЛН» стартует уже завтра. На экскурсии, у горожан появится возможность ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости, оценить дворы и инфраструктуру, а также посмотреть и сравнить планировки.

Такой тур подойдет для тех, кто выбирает квартиру, только начинает присматриваться к новостройкам, хочет сравнить разные планировки, интересуется современным благоустройством, а также хочет узнать о действующих предложениях на покупку недвижимости.

В экскурсии участники посетят жилые комплексы:

ЖК «Семейный» (улица Досягаева);

ЖК «Панорама» (улица Пражская);

ЖК «Семь сезонов» (Рижский проспект);

ЖК «Новая фамилия» (улица Инженерная);

ЖК «Смарт» (улица Юности).

По традиции, участие в экскурсии примут журналисты ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное. Помимо этого, у участников тура появляется возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир.

Тур состоится 14 ноября. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Напомним, в прошлом туре «Дня новостроек с ПЛН» приняли участие более 35 псковичей.