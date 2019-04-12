Политика

Пополнился список участников предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Псковскую гордуму

Пополнился список участников предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №13. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, 11 апреля в оргкомитет поступили заявления от двух кандидатов.

В частности, в список участников предварительного голосования включены главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы и сопровождения партийных проектов Галина Никитина.

Ранее о намерении претендовать на выдвижение от Партии заявил директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов.

Предварительное голосование для определения кандидата в депутаты гордумы Пскова от «Единой России» организуется по первому принципу. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение становятся не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

14 и 21 мая в 18:30 в естественно-математическом лицее №20 города Пскова (улица Текстильная, 18) должны пройти дебаты участников ПГ. Темой для обсуждения в первый день выбрана «Комфортная городская среда», во второй – «Инфраструктура и ЖКХ». 17 мая в то же время на площадке указанного образовательного учреждения состоится встреча кандидатов предварительного голосования с избирателями.

Выдвижение участников праймериз продолжится до 30 апреля. Единый день предварительного голосования – 26 мая.