В день выборов будет работать Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области

В Единый день голосования, 8 сентября, будет работать Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области. В течение всего дня сюда будет поступать самая оперативная информация о голосовании на выборах в регионе. Он традиционно откроется в 8:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
Данные о явке избирателей и об итогах голосования будут поступать в информационный центр из территориальных избирательных комиссий области по каналам ГАС «Выборы» и транслироваться на мониторе в режиме реального времени.
Работу Информационного центра откроет председатель облизбиркома Михаил Иванов, который проинформирует об избирательных кампаниях, которые проходят в регионе в единый день голосования.
В течение всего дня запланированы выступления представителей Избирательной комиссии Псковской области, представителей правоохранительных органов, представителей общественных организаций и институтов гражданского общества, учебных учреждений, должностных лиц органов исполнительной власти, экспертов.
В течение всего дня в Инфоцентре будет работать общественная «горячая линия» связи с избирателями избирателей 8 (900) 995-64-01.
В 23.00 информационный центр закончит свою работу
Для работы в Информационном центре приглашаются представители СМИ, получивших аккредитацию на выборы в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Сценарный план организации работы Информационного центра на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе Важная информация здесь http://www.pskov.izbirkom.ru/
Напомним 8 сентября, в Единый день голосования, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:
Всего в выборах могут принять участие порядка 92.000 избирателей, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе.
Проводят выборы: Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия №2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более 1000 членов УИК с правом решающего голоса.
В день голосования участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.