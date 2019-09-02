Политика

В день выборов будет работать Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области

В Единый день голосования, 8 сентября, будет работать Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области. В течение всего дня сюда будет поступать самая оперативная информация о голосовании на выборах в регионе. Он традиционно откроется в 8:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Данные о явке избирателей и об итогах голосования будут поступать в информационный центр из территориальных избирательных комиссий области по каналам ГАС «Выборы» и транслироваться на мониторе в режиме реального времени.

Работу Информационного центра откроет председатель облизбиркома Михаил Иванов, который проинформирует об избирательных кампаниях, которые проходят в регионе в единый день голосования.

В течение всего дня запланированы выступления представителей Избирательной комиссии Псковской области, представителей правоохранительных органов, представителей общественных организаций и институтов гражданского общества, учебных учреждений, должностных лиц органов исполнительной власти, экспертов.

В течение всего дня в Инфоцентре будет работать общественная «горячая линия» связи с избирателями избирателей 8 (900) 995-64-01.

В 23.00 информационный центр закончит свою работу

Для работы в Информационном центре приглашаются представители СМИ, получивших аккредитацию на выборы в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Сценарный план организации работы Информационного центра на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе Важная информация здесь http://www.pskov.izbirkom.ru/

Напомним 8 сентября, в Единый день голосования, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:

дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (г.Псков);

выборы главы Бежаницкого района;

выборы главы Дновского района;

выборы главы Новоржевского района;

выборы главы Пустошкинского района;

выборы главы Пушкиногорского района;

выборы главы Усвятского района;

дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13.

выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2.

Всего в выборах могут принять участие порядка 92.000 избирателей, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе.

Проводят выборы: Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия №2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более 1000 членов УИК с правом решающего голоса.

В день голосования участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.