Политика

Александр Котов: Важно не столько одержать победу, сколько в последующем оправдать высокое доверие избирателей

Важно не столько одержать победу, сколько сохранить поддержку избирателей и оправдать их высокое доверие в последующем, считает секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Так он прокомментировал итоги Единого дня голосования, прошедшего в области 8 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии, Александр Котов поблагодарил всех избирателей, которые отдали свои голоса за кандидатов, выдвинутых от партии «Единая Россия», поздравил лидеров по итогам голосования и пожелал им успешной работы. «Борьба была острой и конкурентной, - отметил он. - Избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством, и мы, безусловно, уважаем выбор жителей Псковской области, которые определились в том, кто будет представлять их интересы в дальнейшем на разных выборных должностях».

Секретарь регионального отделения партии признал, что полученные на выборах 8 сентября результаты не соответствуют тем, которых ожидали в региональном отделении «Единой России». «И это серьезный повод сделать работу над ошибками, - заявил Александр Котов. - Нам предстоит еще не раз участвовать в избирательных кампаниях, и наша задача – мобилизовать все силы, чтобы убедить избирателей в эффективности нашей работы на конкретных примерах».

При этом он выразил особую благодарность сторонникам «Единой России», которые приняли активное участие в избирательной кампании и сделали все возможное, чтобы кандидаты от партии победили.

Александр Котов также заметил, что на итогах голосования отчасти сказались репутационные потери «Единой России» из-за прошедших реформ в пенсионной системе и в сфере обращения с ТКО. «Люди недовольны, особенно в больших населенных пунктах. Партия «Единая Россия» взяла на себя ответственность за принятие этих решений – мы понимаем и принимаем всю полноту последствий, а наши конкуренты этим воспользовались», - добавил Александр Котов.