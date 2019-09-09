Политика

Руководители региональных отделений политических партий в программе «Навстречу урнам». ВИДЕО

Вместе с ведущим, главным редактором интернет-портала «Псковская Лента Новостей» Александром Савенко гости эфира обсудили итоги выборов 8 сентября, проанализировали основные тенденции общественно-политической жизни в регионе и стране в целом.

В круглом столе приняли участие лидеры региональных отделений политических партий: Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Лев Шлосберг («Яблоко»), а также Павел Николаев, баллотировавшийся в Псковское областное Собрание от «Справедливой России».

Круглый стол, посвященный итогам Единого дня голосования в Псковской области, прошел сегодня, 11 сентября, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в рамках проекта «Навстречу урнам».

В опросе приняло участие 188 человек

В опросе приняло участие 188 человек

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Нет. Опасаюсь, что будет нарушена стабильность в обществе

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Скорее да. Похоже, у нас есть выборы и общество здорово

Да, всецело. Оппозиция доказала, что может побеждать

Удовлетворены ли вы итогами выборов 8 сентября в Псковской области?

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