Политика

Более конкретно и целенаправленно намерены готовиться к выборам псковские коммунисты

Более конкретно и целенаправленно намерены готовиться к выборам псковские коммунисты. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко, комментируя итоги Единого дня голосования 8 сентября для представителей компартии.

«Итоги выборов в Псковской области для нашего обкома оценить трудно, потому что не дали нам проявить себя полностью - остались те, кого посчитали не очень сильными кандидатами. Но выборы прошли, мы смогли донести нашу программу до избирателей, обобщить их наказы, и надеюсь, это даст в будущем свои всходы», - отметил Петр Алексеенко.

«Надо в будущем более тщательно готовить свою команду, технических работников, юристов, которые отстаивали бы наши интересы. Это требует материальных затрат, но уроки сделаны, и мы будем работать более конкретно и целенаправленно», - добавил лидер псковских коммунистов. Также он выразил надежду, что в будущем голос КПРФ в Псковской области будет услышан, партия будет иметь более сильную поддержку избирателей, и ее представительство в законодательных органах власти увеличится.

Наряду с этим Петр Алексеенко отметил, что повсеместно по всей стране в ходе прошедших выборов был применен административный ресурс. «Мы тоже это почувствовали на себе. Надо с этим бороться, вносить изменения в законодательство», - отметил он, заметив, что «такое агрессивное администрирование не идет на пользу».

По мнению Петра Алексеенко, единороссы на выборах не так уж и «жахнули», как говорил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Анализ по законодательным Собраниям показывает, что «Единая Россия» просела, и выборы выиграли меньше представителей, чем раньше», - констатировал гость студии. Отношение федерального центра к Псковскому региональному отделению партии власти, по мнению Петра Алексеенко, из-за не очень позитивных итогов выборов не изменится - «потому что им здесь нужны свои представители».