Политика

Псковские «эсеры», коммунисты и либерал-демократы не исключают альянсов на будущих выборах

Представители «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР не исключают, что на выборах, которые пройдут в Псковской области в 2021 году, между ними могут быть заключены альянсы. Об этом представители трех партий заявили сегодня, 11 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Так, представитель «Справедливой России» Павел Николаев, участвовавший в довыборах в Псковское областное Собрание по 2-му округу, подчеркнул, что коммунисты для эсеров - стратегические партнеры. «Мы договаривались с коммунистами. У нас был четкий и мощный союз в 2017 году. Это дает основание полагать, что и в 2021 году мы будем стратегическими партнерами», - отметил он.

Между тем, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко заметил, что коммунисты готовы со всеми сотрудничать «в интересах трудового народа», но в случае со «Справедливой Россией» многое будет зависеть от руководителя регионального отделения этой партии Олега Брячака. «Мы видим, что последнее время «Справедливая Россия» потеряла накал и энергию. В первую очередь это зависит от руководителя регионального отделения Олега Брячака. Посмотрим, как он поведет себя через год, и от этого будем строить наши отношения», - отметил Петр Алексеенко.

О готовности сотрудничать в рамках избирательной кампании с другими партиями сегодня заявил и руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. «Мы готовы сотрудничать, если это не идет в разрез с программой ЛДПР», - заявил он.