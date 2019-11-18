Политика

Михаил Ведерников: Будем руководствоваться принципами работы, озвученными на съезде «Единой России»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги съезда партии «Единой России», который проходит сегодня, 23 ноября, в Москве.

«Важно, что и президент Владимир Путин, и председатель партии Дмитрий Медведев сказали что «Единая Россия» остается ведущей политической силой в стране, и акцентировали внимание на том, чтобы партия большинства работала качественно, продолжала уделять внимание проблемам людей и проявляла нетерпение к чиновникам, которые ставят свои интересы превыше интересов людей. И мы этим принципом тоже будем руководствоваться в своей работе», - прокомментировал губернатор Псковской области.