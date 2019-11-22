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Политика

Не в дружбу, а в службу

24.11.2019 13:05|ПсковКомментариев: 0

Готовь сани летом, а выборы в Госдуму - начинай за 2 года до дня голосования. Эту, озвученную на съезде «Единой России», мысль можно считать неофициальным девизом всей встречи однопартийцев. Она прошла в Москве в субботу, 23 ноября, и была посвящена переформатированию работы ЕР в соответствии с электоральными задачами предстоящего избирательного цикла, прежде всего - парламентской кампании 2021 года.

Как отметил приехавший на съезд президент России Владимир Путин, эти выборы имеют «огромное значение для обеспечения преемственности национального развития». А раз так, то задача-минимум - победить и получить в новом парламенте простое большинство. Задача-максимум - получить большинство конституционное, то есть не менее 301 мандата из 450, о чем заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. «Эта задача реальная», - считает он. Но и невероятно сложная, если учесть стартовые позиции, в том числе непростую социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию, а также снизившийся до отметки 32-33% рейтинг ЕР. 

А раз так - надо меняться, отвечать на актуальные вызовы, быть ближе к людям и за оставшееся до выборов время суметь убедить избирателя, что партия на самом деле о-го-го и в полной мере соответствует тем определениям, что дал ей президент. 

Путин в этот раз охарактеризовал «Единую Россию» так: крупнейшая, мощная, ведущая, правящая. Последний эпитет, правда, вовсе не должен означать, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником и с любым уровнем исполнительной власти. «Совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает свою близость к ней. Для партии хуже всего - искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для «начальников» любого уровня», - сказал президент и призвал единороссов быть отзывчивыми помощниками, «не править, а служить народу» (то есть миссия: действовать не в дружбу с чиновниками, а в службу россиянам), быть лидерами - самим находить и поднимать острые вопросы. Не дожидаясь очередной «Прямой линии» с президентом - стараться решить эти вопросы, добиваться справедливости.

«Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят - терзать их, трясти, добиваться решения», - напутствовал партийцев их неформальный лидер.

Партия должна повышать собственную субъектность, иначе говоря - самостоятельность и независимость от органов власти.

Сказанное президентом делегатам и участникам съезда понравилось - одобрение выражали вначале аплодисментами, потом - в комментариях, подчас - достаточно оригинальных. «Камертоном для всех участников съезда» назвал выступление Владимира Путина депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

«Всецело согласен с мнением нашего президента о том, что главным ориентиром для партии всегда должно быть мнение людей о текущей ситуации… Самое главное - это общение с людьми, открытость, забота о людях. Особо сейчас востребован запрос на справедливость. Все эти тренды заданы, и думаю, в Псковской области у нас все получится», - сказал парламентарий, статус которого в партии изменился по итогам съезда. Напомню, что не так давно Александр Козловский сменил Александра Котова на посту секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», к тому же есть нагрузка в межрегиональном координационном совете -  как следствие, в рамках ротации руководящих кадров Александр Козловский покинул президиум Генсовета партии, при этом он остался членом Генсовета. А вообще принципы работы этой партийной структуры изменятся. В составе Генерального совета «Единой России» появятся шесть рабочих групп, о чем еще накануне съезда объявил Андрей Турчак.

«Единая Россия» должна меняться, этот этап давно назрел. Мы планируем переформатировать работу Генсовета партии, чтобы это было не просто место, где мы получаем лычки, нашивки на погоны, греем кресло.

Чтобы у каждого члена Генсовета был конкретный функционал. Для этого по примеру Госсовета в Генсовете будет образовано шесть рабочих групп, каждая из которых будет решать определенные электоральные задачи. Каждый член Генсовета будет нести конкретную нагрузку», - объяснил Андрей Турчак.

На съезде было принято решение об обновлении программы партии - соответствующую комиссию возглавит председатель ЕР, премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Он заявил о необходимости развивать молодежную организацию. Она должна реформироваться в «проектный офис», где реализуются все направления, которые интересны молодежи. 

- В каком случае молодые люди будут вступать в партию? Если партия будет интересна. Люди не хотят вступать в неинтересную организацию. И этим надо заниматься. Это не всегда политика в рафинированном виде, это и творчество, и защита, и волонтерство, и предпринимательство. Надеюсь, что все это получит развитие. Очень важно, чтобы молодежь получила возможность активнее участвовать в образовательных программах. В этом году начала работать наша Высшая партийная школа. Надеюсь, ее работа будет современной, интересной для молодежи, особенно для тех, кто связывает свое будущее с политикой (подробнее о перспективах ВПШ и других партийных проектов читайте в эксклюзивном интервью руководителя политического управления ЦИК «Единой России»  Романа Романова, оно выйдет на сайте ПЛН в ближайшее время). 

Также на съезде было объявлено о запуске Правозащитного центра и представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию. 

«Очень важно, что и президент, и председатель партии, председатель правительства сказали о том, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой страны. Особый акцент они сделали на том, что повышенное внимание необходимо уделять проблемам людей, а также проявлять нетерпение к тем чиновникам, кто свои интересы ставит выше интересов граждан. Именно этими принципами мы руководствуемся и будем руководствоваться в своей работе в Псковской области», - сказал по итогам пленарного заседания губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Александр Котов, Михаил Ведерников, Елена Бибикова, Николай Козловский, Александр Братчиков, Татьяна Ефимова и Андрей Карпов на съезде «Единой России» в Москве

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов особо отметил тот факт, что принято решение переформатировать партийные проекты, в частности, объединив их по пяти направлениям (здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды) и увязав с приоритетными национальными проектами. «Мы в региональном отделении тоже поработаем над этим, переформатируем партийные проекты, а также будем осуществлять контроль за реализацией нацпроектов, используя партийный ресурс», - заключил Александр Котов.

Если для спикера регионального парламента прошедший съезд стал одним из многих, в которых он принимал участие за годы политической деятельности, то  для главы администрации Пскова Александра Братчикова форум на ВДНХ стал первым.

«Впервые участвую в работе съезда, обстановка позитивная и вдохновляет на будущие большие дела», - поделился впечатлениями сити-менеджер, замсекретаря регионального отделения ЕР. По его словам, в партии очень хорошо понимают важность диалога с людьми и умение брать на себя ответственность. Псковские единороссы в этом смысле не исключение, уверен Александр Братчиков. 

К сказанному остается добавить, что партия провела кадровое обновление. Новыми заместителями секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака стали координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Он будет курировать региональную работу и проведение избирательных кампаний. На съезде также заявлено, что Центральный исполнительный комитет «Единой России» во главе с экс-сенатором от Псковской области Александром Борисовым будет работать как «проектный офис», который к моменту старта избирательного цикла перейдет в формат работы избирательного штаба. 

Александр Савенко

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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