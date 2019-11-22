Не в дружбу, а в службу

Готовь сани летом, а выборы в Госдуму - начинай за 2 года до дня голосования. Эту, озвученную на съезде «Единой России», мысль можно считать неофициальным девизом всей встречи однопартийцев. Она прошла в Москве в субботу, 23 ноября, и была посвящена переформатированию работы ЕР в соответствии с электоральными задачами предстоящего избирательного цикла, прежде всего - парламентской кампании 2021 года.
Как отметил приехавший на съезд президент России Владимир Путин, эти выборы имеют «огромное значение для обеспечения преемственности национального развития». А раз так, то задача-минимум - победить и получить в новом парламенте простое большинство. Задача-максимум - получить большинство конституционное, то есть не менее 301 мандата из 450, о чем заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. «Эта задача реальная», - считает он. Но и невероятно сложная, если учесть стартовые позиции, в том числе непростую социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию, а также снизившийся до отметки 32-33% рейтинг ЕР.
Путин в этот раз охарактеризовал «Единую Россию» так: крупнейшая, мощная, ведущая, правящая. Последний эпитет, правда, вовсе не должен означать, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником и с любым уровнем исполнительной власти. «Совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает свою близость к ней. Для партии хуже всего - искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для «начальников» любого уровня», - сказал президент и призвал единороссов быть отзывчивыми помощниками, «не править, а служить народу» (то есть миссия: действовать не в дружбу с чиновниками, а в службу россиянам), быть лидерами - самим находить и поднимать острые вопросы. Не дожидаясь очередной «Прямой линии» с президентом - стараться решить эти вопросы, добиваться справедливости.
«Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят - терзать их, трясти, добиваться решения», - напутствовал партийцев их неформальный лидер.
Сказанное президентом делегатам и участникам съезда понравилось - одобрение выражали вначале аплодисментами, потом - в комментариях, подчас - достаточно оригинальных. «Камертоном для всех участников съезда» назвал выступление Владимира Путина депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.
«Всецело согласен с мнением нашего президента о том, что главным ориентиром для партии всегда должно быть мнение людей о текущей ситуации… Самое главное - это общение с людьми, открытость, забота о людях. Особо сейчас востребован запрос на справедливость. Все эти тренды заданы, и думаю, в Псковской области у нас все получится», - сказал парламентарий, статус которого в партии изменился по итогам съезда. Напомню, что не так давно Александр Козловский сменил Александра Котова на посту секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», к тому же есть нагрузка в межрегиональном координационном совете - как следствие, в рамках ротации руководящих кадров Александр Козловский покинул президиум Генсовета партии, при этом он остался членом Генсовета. А вообще принципы работы этой партийной структуры изменятся. В составе Генерального совета «Единой России» появятся шесть рабочих групп, о чем еще накануне съезда объявил Андрей Турчак.
Чтобы у каждого члена Генсовета был конкретный функционал. Для этого по примеру Госсовета в Генсовете будет образовано шесть рабочих групп, каждая из которых будет решать определенные электоральные задачи. Каждый член Генсовета будет нести конкретную нагрузку», - объяснил Андрей Турчак.
Он заявил о необходимости развивать молодежную организацию. Она должна реформироваться в «проектный офис», где реализуются все направления, которые интересны молодежи.
- В каком случае молодые люди будут вступать в партию? Если партия будет интересна. Люди не хотят вступать в неинтересную организацию. И этим надо заниматься. Это не всегда политика в рафинированном виде, это и творчество, и защита, и волонтерство, и предпринимательство. Надеюсь, что все это получит развитие. Очень важно, чтобы молодежь получила возможность активнее участвовать в образовательных программах. В этом году начала работать наша Высшая партийная школа. Надеюсь, ее работа будет современной, интересной для молодежи, особенно для тех, кто связывает свое будущее с политикой (подробнее о перспективах ВПШ и других партийных проектов читайте в эксклюзивном интервью руководителя политического управления ЦИК «Единой России» Романа Романова, оно выйдет на сайте ПЛН в ближайшее время).
Также на съезде было объявлено о запуске Правозащитного центра и представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию.
«Очень важно, что и президент, и председатель партии, председатель правительства сказали о том, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой страны. Особый акцент они сделали на том, что повышенное внимание необходимо уделять проблемам людей, а также проявлять нетерпение к тем чиновникам, кто свои интересы ставит выше интересов граждан. Именно этими принципами мы руководствуемся и будем руководствоваться в своей работе в Псковской области», - сказал по итогам пленарного заседания губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Александр Котов, Михаил Ведерников, Елена Бибикова, Николай Козловский, Александр Братчиков, Татьяна Ефимова и Андрей Карпов на съезде «Единой России» в Москве
Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов особо отметил тот факт, что принято решение переформатировать партийные проекты, в частности, объединив их по пяти направлениям (здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды) и увязав с приоритетными национальными проектами. «Мы в региональном отделении тоже поработаем над этим, переформатируем партийные проекты, а также будем осуществлять контроль за реализацией нацпроектов, используя партийный ресурс», - заключил Александр Котов.
«Впервые участвую в работе съезда, обстановка позитивная и вдохновляет на будущие большие дела», - поделился впечатлениями сити-менеджер, замсекретаря регионального отделения ЕР. По его словам, в партии очень хорошо понимают важность диалога с людьми и умение брать на себя ответственность. Псковские единороссы в этом смысле не исключение, уверен Александр Братчиков.
К сказанному остается добавить, что партия провела кадровое обновление. Новыми заместителями секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака стали координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Он будет курировать региональную работу и проведение избирательных кампаний. На съезде также заявлено, что Центральный исполнительный комитет «Единой России» во главе с экс-сенатором от Псковской области Александром Борисовым будет работать как «проектный офис», который к моменту старта избирательного цикла перейдет в формат работы избирательного штаба.
Александр Савенко