Политика

Парламентские выборы-2021 станут настоящей битвой - политолог Евгений Минченко

Выборы в Государственную думу в 2021 году станут настоящей битвой. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал известный российский политолог Евгений Минченко, комментируя итоги съезда «Единой России» и старт подготовки партии к парламентской кампании.

«Я бы даже предположил, что явка может быть выше, чем в 2016 году», - сказал политолог. При этом он не стал делать более конкретных прогнозов относительно грядущей кампании.

«Еще нет участников. Нет «правил игры» — и всё еще десять раз может поменяться», - полагает Евгений Минченко.

По его мнению, ранний старт подготовки «Единой России» к выборам не приведет к какой-либо однозначной реакции избирателей на кампанию.

«Во-первых, избиратель очень разнообразен. А, во-вторых, «из каждого утюга», как вы сказали, сейчас звучать не получится, потому что, помимо традиционных средств массовой информации, есть альтернативные, - отметил Евгений Минченко. - Практика — критерий истины. Будут у «Единой России» лучше результаты на выборах — значит: молодцы, правильно изменились. Не будут лучше результаты выборов — значит делали что-то не так».

В целом, по словам Евгения Минченко, решения съезда партии «Единая Россия» были ожидаемы: «в тех непростых условиях, в которых оказалась партия, она должна мобилизоваться и сделать работу над ошибками».

«Владимир Путин задал вектор, то есть если брать семь способов борьбы с драконом популизма, то это один из них — самому стать драконом, самому стать популистом, перехватить нишу критики бюрократов-чиновников у оппозиции. Этим, видимо, «Единая Россия» и будет заниматься. Насколько успешно, покажет время», - сказал эксперт, комментируя выступление президента на съезде.

Кроме того, Евгений Минченко рассказал, что наблюдает за деятельностью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Изначально отношусь к Михаилу Ведерникову с симпатией, потому что наш коллега — политтехнолог. Кроме того, молодой, а лично у меня мотивация такая, чтоб у людей нашего поколения, 30+, 40+ получалось. Поэтому искренне желаю Михаилу Ведерникову успехов», - заключил политолог.