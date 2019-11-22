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Политика

«Единая Россия» сумела адаптироваться к изменившейся реальности — политолог Михаил Виноградов

26.11.2019 14:46|ПсковКомментариев: 2

«Единая Россия» адаптировалась к изменившейся реальности, в том числе к периоду пониженных рейтингов. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал известный российский политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Комментируя итоги прошедшего 23 ноября съезда партии, он отметил: «Единая Россия», может, публично и не признала, но внутренне поняла, что одна из ключевых задач — это недопущение роста собственного антирейтинга. И эта задача отчасти, может быть, стихийно, но выполняется. Так или иначе, я не сказал бы, что в этом году партия принимала какие-то решения, которые бесили бы избирателя».

При этом Михаил Виноградов подчеркнул, что в обществе присутствует некая, негативно заряженная на ЕР, категория, однако она не увеличивается.

«Рейтинги партии в прошлом году падали не быстрее других институтов власти, - констатировал эксперт. - Дальше будет баланс между вполне естественной бюрократической самоуспокоенностью от итогов выборов 2019 года (хотя итоги были разные, в том числе в Хабаровском крае и Москве) и готовностью моделировать новые риски, готовиться к избирательным кампаниям, используя факт присутствия Путина на съезде, который не каждый год приезжал на съезды, для того, чтобы предъявлять сохранение своего аппаратного веса».

Михаил Виноградов также обратил внимание на изменившуюся по сравнению с прошлым партийным форумом атмосферу съезда.

«Самое важное, это менее невротическая атмосфера, чем была на прошлом съезде, когда на фоне пенсионной реформы и довольно резкого снижения рейтинга, легко можно было допустить, что кто-то в зале выйдет, положит партбилет, хлопнет дверью — ни у кого это не вызвало бы удивления», - рассказал политолог. По его мнению, в этот раз всё было иначе.

Напомним, съезд «Единой России» прошел в Москве 23 ноября. На нем был дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям и создан Правозащитный центр партии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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