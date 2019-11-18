Политика

Андрей Турчак сообщил о создании в исполкоме «Единой России» проектного офиса для работы на выборах

«Единая Россия» на съезде в субботу создала в составе своего центрального исполнительного комитета (ЦИК) проектный офис, который сосредоточится на работе на выборах, передает ТАСС.

«Весь функционал центрального исполкома должен быть подчинен одной главной задаче - электоральной», - заявил на заседании президиума генсовета секретарь генсовета Андрей Турчак.

В этой связи, пояснил он, в структуре центрального исполкома партии произойдет функциональное изменение: все подразделения, которые «так или иначе работают на выборы, образуют собой проектный офис». Его возглавит министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский.

Центральный исполком «Единой России» - орган, отвечающий за текущую работу партии.