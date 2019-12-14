Рыбаков победил Шлосберга на выборах председателя партии «Яблоко»

Председателем «Яблока» избран Николай Рыбаков, ранее занимавший пост заместителя председателя партии. Выборы прошли в ночь с субботы на воскресенье на съезде в Москве.
Действующего председателя «Яблока» Эмилию Слабунову поддержали 19 делегатов. Председатель ярославского отделения «Яблока» Олег Виноградов и научный сотрудник Института государства и права РАН Олег Новиков получили по 2 голоса. Таким образом, второй тур выборов не потребовался; победитель, набравший более половины голосов, был определен в первом туре.
Напомним, что председатель «Яблока» избирается сроком на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. Два срока, с 2002 по 2008 годы, «Яблоко» возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 по 2015 годы (также два срока) – Сергей Митрохин.
Отметим, что в 2015 году на пост председателя партии также претендовали Рыбаков, Шлосберг и Слабунова. В первом туре голоса распределились следующим образом: Слабунова – 72 голоса, Шлосберг – 38, Рыбаков – 19, Александр Гнездилов (ныне заместитель председателя партии) – 12. Во втором туре победила Слабунова. За нее проголосовал 91 делегат из 154, а за Шлосберга – 56.