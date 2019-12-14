Политика

Рыбаков победил Шлосберга на выборах председателя партии «Яблоко»

Председателем «Яблока» избран Николай Рыбаков, ранее занимавший пост заместителя председателя партии. Выборы прошли в ночь с субботы на воскресенье на съезде в Москве.

По результатам тайного голосования победитель получил 69 голосов делегатов. Занявший второе место руководитель Псковского регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг набрал 40 голосов.

Действующего председателя «Яблока» Эмилию Слабунову поддержали 19 делегатов. Председатель ярославского отделения «Яблока» Олег Виноградов и научный сотрудник Института государства и права РАН Олег Новиков получили по 2 голоса. Таким образом, второй тур выборов не потребовался; победитель, набравший более половины голосов, был определен в первом туре.

Напомним, что председатель «Яблока» избирается сроком на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. Два срока, с 2002 по 2008 годы, «Яблоко» возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 по 2015 годы (также два срока) – Сергей Митрохин.

Отметим, что в 2015 году на пост председателя партии также претендовали Рыбаков, Шлосберг и Слабунова. В первом туре голоса распределились следующим образом: Слабунова – 72 голоса, Шлосберг – 38, Рыбаков – 19, Александр Гнездилов (ныне заместитель председателя партии) – 12. Во втором туре победила Слабунова. За нее проголосовал 91 делегат из 154, а за Шлосберга – 56.