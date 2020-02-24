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Политика

Михаил Шауркин понял, какие возможности имеют партии по поддержке муниципальной власти — Александр Котов

25.02.2020 14:42|ПсковКомментариев: 0

За время руководства Дновским районом Михаил Шауркин понял, какие возможности имеют политические партии по поддержке действующей муниципальной власти. Об этом заявил заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов, комментируя намерение главы муниципалитета вступить в сторонники партии.

«Он был выдвинут партией "Яблоко" на выборах, и за этот короткий промежуток времени, который руководит районом, он не получил никакой серьезной поддержки, а самое главное — не увидел никакой перспективы. Партия "Единая Россия" обладает большинством в в представительных органах практически во всех муниципальных образованиях. У нас также большинство составляют депутаты от "Единой России" в Псковском областном Собрании, и это, на самом деле, серьезная, мощная сила, с помощью которой можно добиваться целей и многое решать», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что, став сторонником «Единой России», Михаил Шауркин получает доступ к партийным инструментам: «Как известно, на территории нашего региона, в нашем региональном отделении "Единой России", реализуются партийные проекты, у нас есть поддержка на уровне депутатов Государственной Думы. И соответственно депутаты от "Единой России", принимая федеральный и региональный бюджеты на очередной финансовый год, имеют возможность предусмотреть денежные средства на реализацию тех или иных партийных проектов, оказать помощь и поддержку тем главам, которые сегодня видят развитие своих районов, выступают с соответствующими заявками на региональном уровне», - пояснил Александр Котов.

По мнению замсекретаря псковского отделения «Единой России», решение Михаила Шауркина о вступлении в сторонники партии продиктовано этими условиями. «Естественно, мы будем всячески поддерживать. При этом хочу сразу оговориться, чтобы не было такого превратного представления. Независимо от того, от какой партии были избраны главы наших районов, они все получают минимальное бюджетное финансирование, поскольку у нас существует методика, по которой выстраиваются межбюджетные отношения. А вот все, что касается дополнительной реализации тех или иных проектов и программ — это только с помощью поддержки, каковой как раз может стать региональное отделение политической партии "Единая Россия"», - заключил Александр Котов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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