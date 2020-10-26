Политика

Ротацию провели в Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов обсудил предлагаемые изменения в персональный состав Молодежного парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат областного Собрания Виктор Остренко пояснил, что решение о ротации членов принято на втором пленарном заседании Молодежного парламента.

Согласно проекту постановления, от регионального отделения «Единой России» в состав Молодежного парламента вошли Любовь Богачева, Дмитрий Кривогузов, Дмитрий Лавренов, Александр Мирошниченко и Николай Блинов, от регионального отделения ЛДПР - Олег Лаптев, на конкурсной основе - Владимир Масленников.

Комитет рекомендовал региональному парламенту принять проект решения по данному вопросу.