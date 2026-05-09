К предварительному голосованию «Единой России» в Псковской области присоединился еще один человек

Список участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов пополнился на два человека. Таким образом, общее количество кандидатов в депутаты Госдумы и регионального парламента в Псковской области составляет в настоящее время 134 человека. Информация об этом размещена на официальном сайте партии.

Так, директор культурно-досугового центра Пушкиногорского муниципального округа Наталья Юркив выдвинулась в региональной группе №9.

Напомним, президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о продлении до 14 мая срока подачи документов для выдвижения участников предварительного голосования.