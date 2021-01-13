Политика

Выборы главы Порховского района должны состояться до июля 2021 года

В ближайшие полгода в Псковской области должны состояться досрочные выборы главы Порховского района в связи со смертью Виктора Степанова, занимавшего эту должность. Об этом сегодня, 13 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что конкретную дату выборов назначает совет районных депутатов. «Насколько мне известно, такое решение они намерены принять на следующей неделе. В соответствии с ним мы будем выстраивать логику юридически значимых действий по выборам – регистрация кандидатов, агитационные мероприятия, 10-дневное досрочное голосование и так далее», - уточнил Игорь Сопов.

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Отметим, что на сайте администрации Порховского района сообщается, что районные депутаты намерены собраться на внеочередной 27-й сессии 18 января. Один из вопросов повестки - назначение выборов главы муниципального образования.

Гость студии уточнил, что, в соответствии с действующим законодательством, досрочные выборы главы Порховского района должны пройти не позднее чем в ближайшие полгода. Соответственно, крайний срок – это июль 2021 года. Игорь Сопов обратил внимание, что речи о многодневном голосовании при этом не идет.

«Мы ждем решения депутатского корпуса. До сентября у нас не предвидится других избирательных кампаний», - добавил он.

Также Игорь Сопов уточнил, что Избирательная комиссия готова в случае необходимости оперативно подготовиться и к досрочным выборам главы Пушкиногорского района, если суд примет решение о снятии действующего главы.

«В Пушкиногорском районе сильная избирательная комиссия, уверен, что там проблем никаких не возникнет», - заключил гость студии.

Напомним, 29 сентября главу Пушкиногорского района Александра Баранова признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, Александр Баранов превысил полномочия главы муниципалитета в части банкротства МП ЖКХ Пушкиногорского района. Предполагается, что в результате был нанесен вред в размере 69 миллионов рублей, которые конкурсный управляющий взыскал с района.