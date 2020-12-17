Общество

Скончался глава Порховского района Виктор Степанов

Скончался глава Порховского района Виктор Степанов. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Ранее Виктор Степанов был госпитализирован в медицинское учреждение в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Виктор Николаевич Степанов родился 3 января 1959 года в деревне Рудаково Порховского района. После окончания Верхнемостской средней школы в 1976 году поступил в Псковский государственный педагогический институт, который окончил в 1981 году по специальности «История, обществоведение и английский язык». С 1981 года по 1984 год работал учителем, а затем директором Березовской восьмилетней школы.

С 1984 года по 1986 год - заместитель председателя колхоза имени Крупской. С 1986 года по 1992 год - председатель колхоза имени Крупской.

С 1992 года по 1994 год - индивидуальный предприниматель. С 1994 года по 2003 год - генеральный директор ОАО «Удохский спиртзавод». В феврале 2003 года избран председателем Совета Порховского райпо.

Женат, имеет сына и дочь.

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». Избирался депутатом собрания депутатов Порховского района. Являлся депутатом Псковского областного Собрания депутатов третьего созыва.