Политика

Псковский депутат на съезде «Яблока» сравнил партию с гробом и призвал открыть ее для избирателей

У партии «Яблоко» - большие проблемы: она не интересна для избирателей и считается «гробом» для любых инициатив. Такое мнение в ходе 21-го съезда партии высказал делегат от псковского «Яблока», депутат Псковской городской думы Дмитрий Пермяков. По его словам, сейчас нельзя утверждать, что члены партии получат мандаты депутатов Госдумы по итогам сентябрьских выборов.

В своем выступлении перед делегатами съезда Дмитрий Пермяков напомнил, что председатель партии в докладе призвал публично рассказывать об успехах «Яблока» и только в своем кругу говорить о проблемах. Пскович предложил однопартийцам «честно, положа руку на сердце, не в курилках и не в коридорах, а на съезде» признать: у партии большие проблемы.

«Партия сейчас не ассоциируется с партией успеха. Она больше не интересна для избирателей. Она считается таким «гробом» для любых инициатив», - заявил псковский яблочник. «Мы не можем сейчас, положа руку на сердце, утверждать, что мы получим мандаты в Государственной Думе на этих выборах в сентябре», - продолжил Дмитрий Пермяков.

По его мнению, у партии есть «шанс, возможно, последний исторический шанс войти в парламент». Он связан с протестной активностью. Дмитрий Пермяков напомнил о массовых акциях оппозиции в начале года, призвал «оседлать этот протест», открыть партию для избирателей, отложить предложенную реформу устава «Яблока» и сосредоточиться на подготовке к сентябрьским выборам.

Напомним, второй этап 21-го съезда «Яблока» открылся в субботу.