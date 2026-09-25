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Александр Гончаренко: Работа с Борисом Елкиным строилась без чиновничьих барьеров

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Работа с бывшим главой Пскова Борисом Елкиным строилась плодотворно и без чиновничьих барьеров. Такое мнение высказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, комментируя итоги работы с градоначальником, который сегодня сложил полномочия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы.

«Мы вели очень плодотворную работу без чиновничьих проблем и барьеров. Не было ощущения чиновничьей преграды. Я и депутаты поднимали вопросы, и власть их всегда реализовывала», - подчеркнул Александр Гончаренко. 

По мнению председателя Псковской городской Думы, один из самых важных и удачных форматов совместной работы - участие главы Пскова в контрольных выездах депутатов в округа. Александр Гончаренко уточнил, что этот процесс проходит в три этапа: подготовка, практическая работа в округе и подведение итогов. «Власть поэтапно реализовывала всё запланированное», - подтвердил он. 

Александр Гончаренко обратил внимание, что Борис Елкин посещал все сессии городской Думы и заседания депутатской фракций. Он охарактеризовал бывшего главу Пскова как открытого, понятного и доступного руководителя и добавил, что слово градоначальника никогда не расходилось с практическими делами.

В завершение Александр Гончаренко пожелал Борису Елкину удачи и успехов на новом поприще. «Новая работа Борису Елкину будет по плечу, он справится с ней», - заверил председатель Псковской городской Думы и добавил: «Депутаты всегда находятся рядом и готовы к дальнейшему взаимодействию». Александр Гончаренко пожелал бывшему главе города крепкого здоровья и реализации всех намеченных жизненных планов. 

Напомним, сегодня депутаты Псковской городской Думы приняли заявление об отставке главы города Пскова Бориса Елкина.

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Ранее президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.

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