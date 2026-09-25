Александр Гончаренко: Работа с Борисом Елкиным строилась без чиновничьих барьеров

Работа с бывшим главой Пскова Борисом Елкиным строилась плодотворно и без чиновничьих барьеров. Такое мнение высказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, комментируя итоги работы с градоначальником, который сегодня сложил полномочия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы.

«Мы вели очень плодотворную работу без чиновничьих проблем и барьеров. Не было ощущения чиновничьей преграды. Я и депутаты поднимали вопросы, и власть их всегда реализовывала», - подчеркнул Александр Гончаренко.

По мнению председателя Псковской городской Думы, один из самых важных и удачных форматов совместной работы - участие главы Пскова в контрольных выездах депутатов в округа. Александр Гончаренко уточнил, что этот процесс проходит в три этапа: подготовка, практическая работа в округе и подведение итогов. «Власть поэтапно реализовывала всё запланированное», - подтвердил он.

Александр Гончаренко обратил внимание, что Борис Елкин посещал все сессии городской Думы и заседания депутатской фракций. Он охарактеризовал бывшего главу Пскова как открытого, понятного и доступного руководителя и добавил, что слово градоначальника никогда не расходилось с практическими делами.

В завершение Александр Гончаренко пожелал Борису Елкину удачи и успехов на новом поприще. «Новая работа Борису Елкину будет по плечу, он справится с ней», - заверил председатель Псковской городской Думы и добавил: «Депутаты всегда находятся рядом и готовы к дальнейшему взаимодействию». Александр Гончаренко пожелал бывшему главе города крепкого здоровья и реализации всех намеченных жизненных планов.

Напомним, сегодня депутаты Псковской городской Думы приняли заявление об отставке главы города Пскова Бориса Елкина.

Ранее президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.