Александра Козловского зарегистрировали депутатом ГД от Псковской области

Решение о регистрации депутата Государственной Думы Александра Козловского, избранного по одномандатному избирательному округу №150, приняла Избирательная комиссия Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из соответствующего постановления.

«Избирательная комиссия Псковской области постановляет: зарегистрировать депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва Козловского Александра Николаевича, избранного по одномандатному избирательному округу "Псковская область – Псковский одномандатный избирательный округ № 150". Выдать зарегистрированному депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва Козловскому Александру Николаевичу удостоверение об избрании», - говорится в документе.

21 сентября кандидата от партии «Единая Россия» Александра Козловского признали избранным депутатом Госдумы по округу №150.

Он победил с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней.