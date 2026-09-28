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Виталий Сухинский назначен исполняющим полномочия главы города Пскова

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Заместитель главы администрации города Виталий Сухинский стал исполнять полномочия главы Пскова, следует из документов, опубликованных на сайте губернатора Псковской области. Он приступил к своим обязанностям с 26 сентября на срок до избрания главы города в установленном порядке.

Ранее стало известно, что Борис Елкин оставил должность главы Пскова. Его кандидатура рекомендована на пост председателя Законодательного Собрания Псковской области. 

25 сентября депутаты Псковской городской Думы приняли заявление об отставке главы города Пскова Бориса Елкина.

28 июля 2021 года Борис Елкин вступил в должность первого заместителя главы администрации Пскова.

В ноябре 2021 года назначен главой администрации города Пскова. На этом посту он сменил Александра Братчикова.

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3 ноября 2022 года на 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва избран главой Пскова. Церемония вступления в должность состоялась 8 ноября 2022 года.

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На минувших выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, 18-20 сентября, он входил в первую пятёрку (общую часть) партийного списка «Единой России». Кроме него в списке были губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова.

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Елкин Борис Андреевич

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