Политика

Коммунисты должны работать как один кулак - Дмитрий Михайлов

Коммунисты после отчетно-выборной конференции Псковского областного отделения КПРФ, состоявшейся в марте, должны работать «как один кулак». Об этом заявил секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Дмитрий Михайлов напомнил, что разногласия в обкоме возникли в связи с тем, что Петр Алексеенко собирался покинуть пост первого секретаря. «Потом мы собрали райкомы, выслушали мнения. Потому что в уставе у нас - демократический централизм, мы можем высказываться, принимать решения. После голосования мы все, как один кулак, должны выполнять поставленные перед нами задачи», - сказал он.

«Все разногласия разрешились, мы выбрали работоспособное бюро обкома и комитет, где-то обновились секретари райкомов. Проводим и уставные мероприятия, и публичные, подготовку к избирательной кампании», - добавил Дмитрий Михайлов.