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«Избрание красного коня» и другие картины партийной жизни

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Красные кони на переправе. Как псковские коммунисты шесть часов в субботу дискутировали, но слово свое сдержали.

А вы хотите в депутаты? «Единая Россия» зовет на традиционные праймериз.

Фальсификаций не будет, несистемной оппозиции - тоже. Известный российский политолог Игорь Минтусов в интервью «Эхо Москвы» в Пскове дал прогноз на сентябрьские выборы.

Псковские коммунисты определились с руководством своей партийной организации. Отчетно-выборная конференция областного отделения КПРФ прошла в субботу, заседали с полудня до вечера — шесть часов вместили в себя отчеты о работе, выборы руководящих органов и бурную дискуссию. Коммунисты могли бы назвать эту сходку «долгожданной». Дело в том, что состояться она должна была еще осенью прошлого года, но из-за коронавирусных ограничений и других обстоятельств ее перенесли сначала на зиму, потом на весну. Кром того, в КПРФ ждали конференцию, поскольку была интрига и борьба за лидерство в организации. Однако, как и обещали в обкоме, менять коней на переправе (то есть на старте важнейшей избирательной кампании) не стали.

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Первым секретарем вновь избрали Петра Алексеенко, который осенью прошлого года собирался уходить, даже публично объявил об этом, но потом его все-таки уговорили остаться. Просто секретарей теперь только двое: это депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов и сотрудник гречинской агрофирмы «Победа» Александр Ножка. А раньше секретарей, напомню, было больше — однако вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов и региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев этих секретарских постов лишились. Прозвучавшее на отчетно-выборной конференции предложение создать в областном отделении КПРФ некий «совет мудрецов», в который могли бы войти, например, экс-депутат Госдумы, бывший первый секретарь обкома Владимир Никитин и другие умудренные опытом ветераны (они бы и определяли всё) - делегаты не поддержали.

Так или иначе, «старая гвардия» обкома и более лояльные властям коммунисты сейчас теряют позиции, а более боевитый Дмитрий Михайлов, напротив, укрепляется.

Относительно молодой коммунист получает поддержку руководителей райкомов и, по предварительной информации, он вместе с Петром Алексеенко может стать лидером списка партии на выборах в областное Собрание и, во-вторых, Дмитрий Михайлов может представить КПРФ на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу. Раньше в этой связи называли еще и фамилию Мурылева, однако в свете последних решений, видимо, уже не имеет смысла повторять прежние слова о том, что претендентов тут двое. Но все-таки решающее слово должна сказать Москва - федеральное руководство КПРФ во главе со своим бессменным лидером Геннадием Зюгановым. Кто бы ни стал кандидатом от «партии №2» в одномандатном округе, шансы победить единоросса, с учетом практики, позиций коммунистов, их проблемных зон - скажем прямо, иллюзорны.



На снимке: актив Псковского областного отделения КПРФ Владимир Никитин, Анатолий Копосов, Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов

Кто станет кандидатом от партии власти — вроде бы очевидно, но официально пока не объявлено, и это естественно. Такие решения в ЕР принимаются по результатам предварительного голосования - иначе говоря, праймериз. Эта процедура сейчас только стартует — о ее запуске объявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. А буквально только что стал известен состав федерального оргкомитета — среди общественников и волонтеров оказался еще и бывший псковский вице-губернатор, ныне большой партийный босс Максим Жаворонков.



На снимке: замруководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков

Напомню, что у него в партии сразу две высокие позиции: во-первых, он помощник председателя «Единой России», то есть помощник Дмитрия Медведева. Во-вторых, он - первый заместитель руководителя Центрального исполкома «Единой России», то есть первый зам Александра Борисова, экс-сенатора от Псковской области. Как я сказал, теперь Максим Жаворонков еще и член федерального организационного комитета по проведению праймериз. Кстати, уже прошло второе заседание оргкомитета — на нем были определены требования к участникам предварительного голосования: кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать фамилию, имя отчества, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности. С 15 марта запущен официальный сайт процедуры — здесь можно узнать всё о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги подведут 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, который состоится в середине июня.

По результатам этого предварительного голосования «Единой России» и будут определены партийные кандидаты на выборы. Марафон предварительного голосования впереди — безусловным фаворитом тут является действующий депутат от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Напомню, что ранее он был включен в так называемый премиум-список депутатов-одномандатников, которым партия вероятно окажет поддержку — об этом сообщили федеральные СМИ.

Как и прежде Александр Козловский активен в регионе, вот и на минувшей неделе дал целый ряд информационных поводов. Призвал местных промышленников поддержать конкурс изобретателей и рационализаторов, анонсировал майский социальный форум волонтеров, а в субботу встречал в регионе коллегу по работе в Госдуме, экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Он неоднократно приезжал в регион, но чтоб визит проходил столь публично — я и не припомню. Валуев побывал в Великих Луках и Пскове, провел ряд встреч и дал мастер-классы юным бойцам — его визит вызвал заметный интерес и широко обсуждался.



На снимке: Николай Валуев в компании регионального парламентария Алексея Севастьянова, помощника сенатора Армена Мнацаканяна, депутата Госдумы Александра Козловского и боксера-профессионала Валерия Брудова

По части резонанса с этим визитом на неделе мог сравниваться разве что приезд на семинар по линии псковского облизбиркома группы экспертов, в том числе члена Общественной палаты России, публициста Александра Малькевича и известного политолога, руководителя первой российской пиар-компании - агентства стратегических коммуникаций «Никколо М», президента Европейской ассоциации политических консультантов Игоря Минтусова. Оба ответили на вопросы в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».



На снимке: политолог и политический консультант Игорь Минтусов

Игорь Минтусов дал прогноз относительно хода избирательной кампании и результатов голосования. Он отметил, что федеральный центр посылает сигналы, чтобы выборы прошли честно и не было фальсификаций. При этом, по прогнозам эксперта, многие оппозиционные кандидаты «не будут зарегистрированы под формальными предлогами».

По мнению Игоря Минтусова, с вероятностью 70% Госдума останется четырехпартийной, то есть в ней будут представлены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - Патриоты за правду».

С 30-процентной вероятностью в парламенте могут появиться новые партии - при условии «правильной кампании» есть некоторые шансы у партий «Яблоко» и «Новые люди». «Многое зависит от стратегии выборной кампании», - сказал политолог. Шансы выполнить поставленную задачу и получить конституционное большинство у «Единой России» есть, при этом так называемое «умное голосование», к которому призывает несистемная оппозиция, может привести к тому, что КПРФ и ЛДПР существенно улучшат свои результаты на выборах.



На снимке: председатель КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Вместе с тем Игорь Минтусов дважды уточнил: делать более точные прогнозы относительно парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, пока рано. Многое тут будет зависеть от активности партий и хода общественно-политических процессов. «Эхо Москвы» в Пскове и Псковская Лента Новостей, как и прежде, будут внимательно следить за развитием событий и держать вас в курсе происходящего. Напомню, что на ПЛН уже не первый месяц реализуется информационно-аналитический проект «Навстречу урнам. Парламентский марафон -2021». Вместе с читателями разбираемся в сути происходящего. Кстати, на днях вышел очередной материал «Белые начинают» - найдете его в разделе «Политика» на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Ну а в рамках программы «Гонки по вертикали» в следующий раз будем говорить на самые актуальные темы уже через неделю. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политикой обязательно займется вами.