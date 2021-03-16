«Избрание красного коня» и другие картины партийной жизни

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
Псковские коммунисты определились с руководством своей партийной организации. Отчетно-выборная конференция областного отделения КПРФ прошла в субботу, заседали с полудня до вечера — шесть часов вместили в себя отчеты о работе, выборы руководящих органов и бурную дискуссию. Коммунисты могли бы назвать эту сходку «долгожданной». Дело в том, что состояться она должна была еще осенью прошлого года, но из-за коронавирусных ограничений и других обстоятельств ее перенесли сначала на зиму, потом на весну. Кром того, в КПРФ ждали конференцию, поскольку была интрига и борьба за лидерство в организации. Однако, как и обещали в обкоме, менять коней на переправе (то есть на старте важнейшей избирательной кампании) не стали.
Первым секретарем вновь избрали Петра Алексеенко, который осенью прошлого года собирался уходить, даже публично объявил об этом, но потом его все-таки уговорили остаться. Просто секретарей теперь только двое: это депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов и сотрудник гречинской агрофирмы «Победа» Александр Ножка. А раньше секретарей, напомню, было больше — однако вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов и региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев этих секретарских постов лишились. Прозвучавшее на отчетно-выборной конференции предложение создать в областном отделении КПРФ некий «совет мудрецов», в который могли бы войти, например, экс-депутат Госдумы, бывший первый секретарь обкома Владимир Никитин и другие умудренные опытом ветераны (они бы и определяли всё) - делегаты не поддержали.
Относительно молодой коммунист получает поддержку руководителей райкомов и, по предварительной информации, он вместе с Петром Алексеенко может стать лидером списка партии на выборах в областное Собрание и, во-вторых, Дмитрий Михайлов может представить КПРФ на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу. Раньше в этой связи называли еще и фамилию Мурылева, однако в свете последних решений, видимо, уже не имеет смысла повторять прежние слова о том, что претендентов тут двое. Но все-таки решающее слово должна сказать Москва - федеральное руководство КПРФ во главе со своим бессменным лидером Геннадием Зюгановым. Кто бы ни стал кандидатом от «партии №2» в одномандатном округе, шансы победить единоросса, с учетом практики, позиций коммунистов, их проблемных зон - скажем прямо, иллюзорны.
На снимке: актив Псковского областного отделения КПРФ Владимир Никитин, Анатолий Копосов, Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов
Кто станет кандидатом от партии власти — вроде бы очевидно, но официально пока не объявлено, и это естественно. Такие решения в ЕР принимаются по результатам предварительного голосования - иначе говоря, праймериз. Эта процедура сейчас только стартует — о ее запуске объявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. А буквально только что стал известен состав федерального оргкомитета — среди общественников и волонтеров оказался еще и бывший псковский вице-губернатор, ныне большой партийный босс Максим Жаворонков.
На снимке: замруководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков
Напомню, что у него в партии сразу две высокие позиции: во-первых, он помощник председателя «Единой России», то есть помощник Дмитрия Медведева. Во-вторых, он - первый заместитель руководителя Центрального исполкома «Единой России», то есть первый зам Александра Борисова, экс-сенатора от Псковской области. Как я сказал, теперь Максим Жаворонков еще и член федерального организационного комитета по проведению праймериз. Кстати, уже прошло второе заседание оргкомитета — на нем были определены требования к участникам предварительного голосования: кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать фамилию, имя отчества, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности. С 15 марта запущен официальный сайт процедуры — здесь можно узнать всё о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги подведут 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, который состоится в середине июня.
По результатам этого предварительного голосования «Единой России» и будут определены партийные кандидаты на выборы. Марафон предварительного голосования впереди — безусловным фаворитом тут является действующий депутат от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Напомню, что ранее он был включен в так называемый премиум-список депутатов-одномандатников, которым партия вероятно окажет поддержку — об этом сообщили федеральные СМИ.
Как и прежде Александр Козловский активен в регионе, вот и на минувшей неделе дал целый ряд информационных поводов. Призвал местных промышленников поддержать конкурс изобретателей и рационализаторов, анонсировал майский социальный форум волонтеров, а в субботу встречал в регионе коллегу по работе в Госдуме, экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Он неоднократно приезжал в регион, но чтоб визит проходил столь публично — я и не припомню. Валуев побывал в Великих Луках и Пскове, провел ряд встреч и дал мастер-классы юным бойцам — его визит вызвал заметный интерес и широко обсуждался.
На снимке: Николай Валуев в компании регионального парламентария Алексея Севастьянова, помощника сенатора Армена Мнацаканяна, депутата Госдумы Александра Козловского и боксера-профессионала Валерия Брудова
По части резонанса с этим визитом на неделе мог сравниваться разве что приезд на семинар по линии псковского облизбиркома группы экспертов, в том числе члена Общественной палаты России, публициста Александра Малькевича и известного политолога, руководителя первой российской пиар-компании - агентства стратегических коммуникаций «Никколо М», президента Европейской ассоциации политических консультантов Игоря Минтусова. Оба ответили на вопросы в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».
На снимке: политолог и политический консультант Игорь Минтусов
Игорь Минтусов дал прогноз относительно хода избирательной кампании и результатов голосования. Он отметил, что федеральный центр посылает сигналы, чтобы выборы прошли честно и не было фальсификаций. При этом, по прогнозам эксперта, многие оппозиционные кандидаты «не будут зарегистрированы под формальными предлогами».
С 30-процентной вероятностью в парламенте могут появиться новые партии - при условии «правильной кампании» есть некоторые шансы у партий «Яблоко» и «Новые люди». «Многое зависит от стратегии выборной кампании», - сказал политолог. Шансы выполнить поставленную задачу и получить конституционное большинство у «Единой России» есть, при этом так называемое «умное голосование», к которому призывает несистемная оппозиция, может привести к тому, что КПРФ и ЛДПР существенно улучшат свои результаты на выборах.
На снимке: председатель КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Вместе с тем Игорь Минтусов дважды уточнил: делать более точные прогнозы относительно парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, пока рано. Многое тут будет зависеть от активности партий и хода общественно-политических процессов. «Эхо Москвы» в Пскове и Псковская Лента Новостей, как и прежде, будут внимательно следить за развитием событий и держать вас в курсе происходящего. Напомню, что на ПЛН уже не первый месяц реализуется информационно-аналитический проект «Навстречу урнам. Парламентский марафон -2021». Вместе с читателями разбираемся в сути происходящего. Кстати, на днях вышел очередной материал «Белые начинают» - найдете его в разделе «Политика» на сайте Псковской Ленты Новостей.
Ну а в рамках программы «Гонки по вертикали» в следующий раз будем говорить на самые актуальные темы уже через неделю. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политикой обязательно займется вами.