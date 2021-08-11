Политика

Представители общественного штаба: У каждого есть возможность убедиться в прозрачности выборов

Представители общественного штаба по контролю за выборами в 2021 году на территории Псковской области 10 августа обсудили доклад Фонда исследования проблем демократии по итогам выдвижения кандидатов, а также аналитический материал социологического исследования электоральной активности избирателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев считает, что в России происходит увеличение конкурентности между партиями на выборах разного уровня, так как растет количество зарегистрированных партий.

«В 2016 году на выборы в Псковское областное Собрание депутатов заявилось 8 партий, а в текущем году их 9. Это небольшой рост, но и он свидетельствует о развитии конкурентности партий и в нашем регионе», - отметил представитель общественного штаба Алексей Иванов.

9 августа в соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва был последний срок представления в Избирательную комиссию Псковской области, окружную избирательную комиссию документов для регистрации единого списка кандидатов, кандидата.

На регистрацию единых списков кандидатов на выборы в областное Собрание документы подали девять партий: КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко», «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», «Коммунисты России», «Родина». Зарегистрированы единые списки кандидатов 7 избирательных объединений.

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Псковское областное Собрание депутатов VII созыва будет представлено 26 депутатами, избираемыми на пять лет. Половина парламентариев избирается по одномандатным округам, половина – по партийным спискам.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации от Псковской области выдвинули и зарегистрировали 10 кандидатов от 10 партий. По одномандатному избирательному округу № 148 от региона идут Александр Козловский («Единая Россия»), Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Артур Гайдук («Яблоко»), Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»), Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Михаил Лебедик («Родина»), Андрей Маковский («Новые люди»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

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В докладе Фонда исследования проблем демократии также отмечается новый тренд – на избирательных кампаниях положительно сказывается предупредительная работа избирательных комиссий, которые не просто проверяют документы, а оказывают консультации партиям, чтобы все было в соответствии с избирательным законодательством.

«Безусловно, нельзя недооценивать предупредительную работу избирательных комиссий, которые нацелены прежде всего на консультативную открытую помощь абсолютно всем участникам избирательного процесса. Это и широкое разъяснение требований и изменений избирательного законодательства, это и совместная с общественными палатами и электоральными экспертами работа по разоблачению так называемых "фейков" с целью донесения всем избирателям достоверной и реальной информации о выборных процессах», - сказал Алексей Иванов.

По его словам, отличный пример такой работы – проведенный обучающий семинар Избирательной комиссией Псковской области по разоблачению «фейков» про сейф-пакеты, который состоялся 29 июля. Практически все присутствующие имели не только возможность задавать интересующие вопросы, но и сами поучаствовать в разоблачении недостоверной информации.

«Через призму общественного наблюдения у каждого желающего есть уникальная возможность своими глазами убедиться в открытости и прозрачности выборного процесса», – отметил Алексей Иванов.

Его полностью поддержала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. «Мы, как члены общественного штаба, подтверждаем открытость избирательного процесса по всем направлениям деятельности», - сказала она.

Участники обсуждения также ознакомились с итогами социологического исследования. Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ М. Мамонов отметил, что можно говорить о формировании мотивации и интереса к выборам». Он привел несколько тенденций в сравнении с 2016 годом:

В начале сентября 2016 года о готовности принять участие в выборах заявляли 63% респондентов. При этом 44% декларировали высокую степень уверенности своего участия. Таким образом, на основе данных за 2016 год, мы можем предполагать, что показатель декларированной явки на текущих выборах в ближайшие 1,5 месяца будет расти. Есть также дополнительные факторы, которые будут работать на повышение явки. Во-первых, это большое количество региональных и муниципальных выборов, которые пройдут в единый день голосования. Во-вторых, трехдневное голосование, которое традиционно дает дополнительные возможности избирателям для участия в выборах.

«Степень устойчивости выбора весьма высока – 71%. Но это не уменьшает роль политической конкуренции на выборах. Есть шансы для любых сценариев», - подчеркнул он.