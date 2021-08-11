Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госдумы от Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.
Фото: пресс-служба Госдумы
Регистрацию на предстоящие выборы в Госдуму прошли 10 кандидатов:
Теперь Избирательная комиссия начнет формировать избирательный бюллетень и готовить информационный плакат кандидатов по одномандатным округам.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.