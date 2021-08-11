Политика

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госдумы от Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото: пресс-служба Госдумы

Регистрацию на предстоящие выборы в Госдуму прошли 10 кандидатов:

Олег Брячак (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);

Дмитрий Михайлов (КПРФ);

Артур Гайдук (партия «Яблоко»);

Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

Андрей Маковский (партия «Новые люди»);

Антон Минаков (ЛДПР);

Вячеслав Евдокименко («Коммунистическая партия Коммунисты России»);

Михаил Лебедик (партия «Родина»);

Игорь Романов («Партия Роста»);

Александр Козловский (партия «Единая Россия»).

Теперь Избирательная комиссия начнет формировать избирательный бюллетень и готовить информационный плакат кандидатов по одномандатным округам.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.