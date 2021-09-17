Политика

Михаил Ведерников проголосовал на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в голосовании на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 17 сентября, в первый день голосования, он посетил избирательный участок №72 на улице Набат, 5, где и сделал свой выбор.

«Вы видите, какая огромная помощь со стороны правительства и государства нам оказывается. Проголосовать, конечно, важно, потому что мы выбираем депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. От выбора каждого кандидата зависит то, как регион будет развиваться в ближайшие несколько лет», - сказал губернатор.

Глава региона также смог убедиться, что на участке соблюдены все меры профилактики коронавируса: всем выдаются маски и индивидуальные ручки. Защищены и члены избирательной комиссии.

Напомним, голосование началось сегодня в 8.00 и будет идти три дня - до 20.00 19 сентября.