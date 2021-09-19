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Политика

Эксперт отметила позитивный настрой членов участковых комиссий Псковской области

19.09.2021 19:53|ПсковКомментариев: 0

Член Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова отметила позитивный настрой членов участковых избирательных комиссий в Псковской области. Свое мнение она высказала 19 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Чибисова приехала из Санкт Петербурга, она занимается изучением политических технологий на протяжении более 20 лет. 18 сентября она проголосовала в Петербурге, сегодня в качестве эксперта посетила несколько избирательных участков в Псковской области.

Эксперт в частности, отметила, что участки для голосования находятся в разных локациях - это и большие, и небольшие помещения школ и колледжей. «Несмотря на разницу, все организовано очень правильно, информация встречается необходимая на входе», - обратила внимание гость из Петербурга. В отличие от Пскова, на ее участке в Петербурге отсутствовал перечень нормативно-правовых актов, которые регулируют избирательный процесс, образцы протоколов. «На моем участке в Петербурге этого не было», - сказала Елена Чибисова.

Она отметила также серьезные меры безопасности – гостей встречают на входе, измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, доброжелательно общаются и провожают. «Очень позитивный настрой, несмотря на третий день голосования. Все люди устали, есть усталость, напряженность и позитив», - сказала Елена Чибисова.

По ее наблюдениям, в Пскове люди идут голосовать на участки и только к крайнем случае прибегают к выездному голосованию.

Эксперт подчеркнула, что ей понравилось оформление всех участков. Стенды расположены удобно, представлены полные сведения о кандидатах, полная информация. КОИБы стоят в местах, которые обозреваются со всех точек избирательного участка. Возле КОИБов присутствуют прозрачные урны на случай технических сбоев.

«Очередей нет, но идет активное голосование. Есть места, где можно присесть, отдохнуть, подумать над своими выбором. У меня очень позитивные впечатления», - добавила Елена Чибисова.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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