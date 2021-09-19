Политика

Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове посетили более 100 человек

По состоянию на 19.00 19 сентября Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове посетили 105 человек. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

94 из них посетили центр по вопросу предоставления удостоверения. Остальные – люди, которые записались на работу в центре и дали согласие на обработку персональных данных. Они могли наблюдать за голосованием с помощью видеостены, на которой одномоментно показывают 36 избирательных участков.

Приходили представители 4 партий, в том числе «Новые люди», «Яблоко» и «Партии Роста». Наталья Горбачева пояснила, что парламентские партии получили определенное количество выходов на видеонаблюдение, и у них не было необходимости посещать центр.

Наталья Горбачева отметила, что представители партий задали целый ряд вопросов, по которым получили обращения. В частности, были вопросы по многоканальному телефону, на все даны ответы, иногда с помощью Избирательной комиссии Псковской области, продолжила Наталья Горбачева. Кроме того, некоторые, по ее словам, сами приходили в центр общественного наблюдения. К примеру, 19 сентября обратилась пожилая женщина «с активной жизненной позицией». Она рассказала, что агитаторы от одной из партий подсунули ей под дверь обращение с призывом голосовать только в воскресенье. Женщина была возмущена, что на нее оказывают давление, она голосовала ранее.

Все дни участки находились под наблюдением 450 наблюдателей, обученных Общественной палатой. Всего получили 993 информационных обращения. Сообщений о нарушениях не поступало.