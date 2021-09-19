Политика

Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса Петр Алексеенко проголосовал на дому

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, находящийся на самоизоляции в связи с коронавирусом, проголосовал на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание, воспользовавшись правом вызова членов участковой избирательной комиссии на дом. Как он сообщил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, члены УИК пришли к нему сегодня, 19 сентября, около 17.30.

По словам Петра Алексеенко, изначально он обратился в УИК №57 с просьбой обеспечить ему голосование на дому около 11.00. «Там сказали, что рассмотрят мою просьбу, примут решение и перезвонят. Затем мне позвонила секретарь комиссии и сообщила, что большинством членов комиссии принято решение ко мне не выезжать», - напомнил персек обкома. В связи с этим Петр Алексеенко сообщил об инциденте в областную Избирательную комиссию и обратился в свой избирательный штаб, который направил жалобу в прокуратуру.

После этого участковая избирательная комиссия изменила свое решение и направила своих представителей домой к Петру Алексеенко. «Члены комиссии, как положено, пришли в защитной одежде, в масках и перчатках. Мне они тоже выдали маску и перчатки, обработали заполненные мной бюллетени и ящик. Никаких проблем», - рассказал лидер псковских коммунистов.

По его мнению, проведение голосования для избирателей с коронавирусом на дому не несет никаких проблем и опасности, тем более что в областной инфекционной больнице, где лежат, в том числе, пациенты с более тяжелым течением коронавируса, голосование тоже организуется.