Политика

В Псковской области начался второй день выборов

В Псковской области начался второй день выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание. В 8.00 открыли двери 609 избирательных участков, сформированных на территории региона.

Напомним, всего на территории региона пройдет 7 избирательных кампаний:

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 8-го созыва;

выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва;

выборы главы Куньинского района;

выборы главы Новосокольнического района;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Новоржев» по одномандатному избирательному округу №2;

дополнительные выборы депутатов на вакантные мандаты депутатов городского поселения «Пустошка» по пятимандатному избирательному округу №2;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Торошинская волость» на вакантные мандаты по двухмандатному избирательному округу №2.

Свой выбор смогут сделать более 500 тысяч избирателей, зарегистрированных в Псковской области.

Смотрите также Явка на выборах депутатов Госдумы составила 17,29% на 20 часов

Голосование проходит 17, 18 и 19 сентября с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Сотрудники избирательных комиссий и избиратели обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В частности, голосующим измеряют температуру и выдают защитную маску, перчатки и одноразовую ручку.