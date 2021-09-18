Политика

Явка на выборах депутатов Псковского областного Собрания превысила 23%

Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук озвучил данные о явке избирателей на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента по состоянию на 15.00 18 сентября. Об этом из информационного центра облизбиркома передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, явка на выборах депутатов Госдумы составила 23,93% (по состоянию на 20.00 17 сентября — 17,29%), депутатов Псковского областного Собрания — 23,05% (по состоянию на 20.00 17 сентября — 16,51%), проголосовали 118 906 избирателей.

Явка на выборах главы Куньинского района составила 33,42%% (по состоянию на 20.00 17 сентября — 23,51%). На выборах главы Новосокольнического района проголосовали 23,98% избирателей (по состоянию на 20.00 17 сентября — 15,65%).



Напомним, голосование стартовало 17 сентября и продолжится до 20.00 19 сентября.