Политика

Новогоднюю конференцию провела в Пскове партия «Справедливая Россия - За правду»

Конференция регионального отделения политической партии «Справедливая Россия - За правду» прошла в Пскове 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду»

Основными вопросами повестки стали подведение итогов 2021 года, будущая оптимизация структуры местных отделений и подготовка псковского отделения партии к началу избирательной кампании 2022 года. Избранные делегаты заслушали все вопросы повестки дня и проголосовали.

«Хочу поблагодарить всех за работу, несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, - заявил председатель Совета Олег Брячак. – Каждый из вас внес свой огромный вклад в деятельность партии. Один в поле не воин. Хочу пожелать вам в Новом году крепкого здоровья, что сейчас очень важно. Надеюсь, пандемия скоро уже закончится, и мы вернемся в стабильное русло. С наступающими праздниками!»