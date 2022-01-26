Политика

Петр Алексеенко назвал «популизмом» предложение поставить вооружение в ДНР и ЛНР

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвал предложение лидера фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Васильева поставить вооружение в ДНР и ЛНР «популизмом».

«Фракция КПРФ внесла предложение для начала признать Луганскую и Донецкую республики, а потом уже можно было бы это делать (поставлять туда вооружение - ред.). Если они пока не признаны нами, то пока поставлять им оружие как бы незаконно, хотя, конечно, помогать надо, там наши друзья, товарищи. <...> Но это заявление "Единой России"... Мы, фракция КПРФ, сделали одно предложение, они - совсем другое. Уже на популизм идут. Конечно, тут нужно быть осторожным», - сказал Петр Алексеенко.

Он также выступил за то, чтобы все конфликты решались мирно. «Войны, конечно, не хотелось бы. Надо все вопросы решить мирным путем. Просто сейчас нагнетается такая истерия, в основном этому способствуют западные средства массовой информации и высказывания западных политиков. Фактически-то мы мер никаких не предпринимали, просто вели передвижение воинских частей по нашей территории. Учения вот будут происходить на территории Белоруссии, но это все в рамках закона, договоренностей. Никаких притязаний на Украину у нас конкретных нет», - отметил коммунист.

Напомним, ранее стало известно, что лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Также с призывом «остановить киевский режим» выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - сказал он.