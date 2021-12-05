Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР

Лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.
«Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу. Считаем, что мы не можем бросить людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся агрессии», - подчеркнул Владимир Васильев.
В связи с этим лидер фракции обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.
Ранее секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отмечал, что руководитель «Единой России» «с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием».
«Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак. Считаю, что в этих условиях России должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим», - подчеркнул Андрей Турчак.