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Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР

Лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

«Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу. Считаем, что мы не можем бросить людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся агрессии», - подчеркнул Владимир Васильев.

В связи с этим лидер фракции обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Ранее секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отмечал, что руководитель «Единой России» «с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием».