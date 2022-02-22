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Политика

Антон Минаков: Псковичей проблемы на Украине волнуют во вторую и третью очередь

22.02.2022 13:51|ПсковКомментариев: 0

Жителей Псковской области в первую очередь волнуют проблемы, которые существуют в их населенных пунктах, а не на Украине и в США. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Людей заботит ситуация на Украине, но, в первую очередь, их беспокоят насущные проблемы в их городе или селе: состояние дорог, отсутствие специалистов, врачей, больниц, высокие тарифы на ЖКХ, низкая заработная плата. То, что происходит в США и на Украине, волнует граждан во вторую и даже в третью очередь», - сказал Антон Минаков и пояснил, что к такому выводу партийцы пришли по результатам работы с гражданами, в том числе по итогу выездной работы в районах Псковской области.

При этом Антон Минаков подчеркнул, что признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик было необходимым решением для защиты соотечественников. «Там живут десятки тысяч наших сограждан. Как говорил один мой знакомый, мы исчерпали лимит предательства своего и наших братских народов еще в Югославии. Безусловно, это был вынужденный шаг, мы его сделали. Запад нас долго к этому подталкивал, и я не понимаю, чему они сейчас удивляются», - сказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР.

Антон Минаков предположил, что признание независимости республик приведет к введению дополнительных санкций. При этом, по его мнению, к жизни в санкциях уже адаптировалась и граждане, и экономика России.

«Сейчас возможен как негативный, так и позитивный вариант развития событий. Негативный мне видится в том, что Украина сосредоточила огромное количество наступательной силы на границе соприкосновения, и достаточно одной команды, чтобы эти силы пошли в наступление. Тогда и у России не будет выхода, кроме как подавить эту агрессию военным путем, защищая наших сограждан», - сказал Антон Минаков.

Позитивный вариант, продолжил он, будет в том случае, если власти Украины «одумаются» и попросят Россию вернуться за стол переговоров и продолжать выполнять минские соглашения.

«Напряженность, которая сегодня сложилась в мире, достигла своего максимального предела со времен Карибского кризиса, надо решать это не военным, а дипломатическим путем. Украина пока не идет на это, думает, что прикрывается Западом, но, как мы видим, Запад держит свое слово плохо, они бросят Украину, как только увидят, что им это не выгодна эта политическая игра», - предположил Антон Минаков.

Ранее координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков назвал предательской позицию федерального руководства партии «Яблоко», выступившей против признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Теги: #Украина #ЛДПР #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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