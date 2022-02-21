Политика

Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков назвал предательской позицию федерального руководства партии «Яблоко», выступившей против признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Антон Минаков отметил, что обеими руками поддерживает признание ДНР и ЛНР независимыми республиками. По его словам, председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский давно предсказал, что рано или поздно Российская Федерация признает народные республики.

«А позиция "Яблока" меня совершенно не удивляет, поскольку мы помним и их позицию по Крыму, и по другим вопросам. По моему мнению, эта позиция предательская, и, в первую очередь, это предательство десятков тысяч наших граждан, которые находятся на территории этих республик. Но у нас другая позиция — мы, безусловно, поддерживаем наших соотечественников за рубежом и признание независимости ДНР и ЛНР», - подчеркнул Антон Минаков.