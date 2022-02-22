Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Госдума на заседании единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства.
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При этом депутаты внесли поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования, передает ТАСС.
Документы подписали президент России Владимир Путин и главы республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Согласно договорам, тексты которых идентичны, «стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров», а также на принципах равноправия и невмешательства.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию.