Политика

Дмитрий Быстров: Россия ведет борьбу с неонацистами и их пособниками, но не с украинским народом

Россия ведет борьбу с неонацистами и их пособниками, но не с украинским народом. Такое мнение высказал глава Островского района Дмитрий Быстров, комментируя специальную операцию на территории Украины.

«В последние дни все мы следим за ходом спецоперации на Донбассе, слышим самые разные мнения и суждения. Но важно не забывать один принципиальный момент - Россия ведет борьбу с неонацистами и их пособниками, но не с украинским народом! Наша страна лишь встала на защиту жителей республик Донбасса от агрессии националистических украинских группировок. Ведь в последние годы внешне управляемая власть в Киеве притесняла мирных жителей, поддерживавших сохранение русского языка и выступающих за добрососедские отношения с Россией. Как результат — дестабилизация военно-политической ситуации на наших западных границах», — отметил он в Instagram.

Дмитрий Быстров напомнил, что Россия много раз обращалась к официальному Киеву встать на путь переговоров. «И сейчас все мы с надеждой наблюдаем за переговорным процессом между Россией и Украиной. Миру — мир!» — добавил он.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.